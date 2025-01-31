Боевой электрический мотоцикл от «Калашникова» показали в Ижевске

На фестивале робототехники «Калашников-Технофест», проходившем в Ижевске, был представлен уникальный продукт от концерна «Калашников» — боевой электрический мотоцикл (БМЭ). Эта модель, разработанная на базе гражданского «Иж-Пульсар», отличается новыми конструктивными решениями, которые делают ее идеально подходящей для выполнения специальных задач в экстремальных условиях.

Одной из главных особенностей боевого мотоцикла является его высокая маневренность и способность передвигаться по сложным, пересеченным территориям. Это делает его незаменимым для тех, кто работает в условиях дикой природы, на военных операциях или в других ситуациях, где требуется быстрое и мобильное передвижение.

Мотоцикл БМЭ оснащен электрическим двигателем, что значительно снижает уровень шума и тепловую заметность. Это дает мотоциклу стратегическое преимущество, позволяя скрытно передвигаться. Электрическая система также снижает расходы на эксплуатацию, так как зарядка аккумулятора обходится дешевле, чем традиционное топливо.

Конструкция мотоцикла была тщательно проработана с учетом повышенных требований к прочности. БМЭ оборудован улучшенной системой охлаждения, что позволяет ему работать в более тяжелых условиях без перегрева. Эргономичный дизайн и улучшенная амортизация дают возможность комфортно управлять мотоциклом даже на сложных маршрутах.

Электрический мотоцикл от «Калашникова» является частью широкой программы по разработке российских высокотехнологичных решений для нужд спецслужб и оборонных ведомств.

Кроме боевого мотоцикла, на выставке был представлен еще один интересный продукт — электрическая версия знаменитого мотоцикла «Иж-49» в ретро-стиле, который привлек внимание своей уникальной внешностью и историческим наследием.

«Калашников» не скрывает, что работы над этим проектом только начинаются. Боевая электрическая техника будет продолжать совершенствоваться, и, возможно, в будущем появятся новые модели с улучшенными характеристиками, предназначенные для широкого спектра военных и спецопераций.