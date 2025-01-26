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Российские дроны «Ланцет» и ZALA Z-16 стали опасной угрозой для танков Abrams

Российские дроны «Ланцет» и ZALA Z-16, работающие в связке, показали высокую эффективность против танков Abrams благодаря искусственному интеллекту и автономной системе поиска целей.
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Российские военные начали активно применять связку беспилотников «Ланцет» и ZALA Z-16, которая уже доказала свою эффективность при уничтожении бронетехники, включая американские танки Abrams. Об этом сообщили представители компании Zala Aero, разработчика этих дронов.

«Ланцет» представляет собой дрон-камикадзе с барражирующим боеприпасом, который теперь оснащен искусственным интеллектом. Благодаря этому беспилотник может самостоятельно искать цели, идентифицировать их и атаковать в автономном режиме. Связка с разведывательным ZALA Z-16 обеспечивает точную координацию и высокую результативность при поражении бронетехники на поле боя.

Дрон-камикадзе обладает рядом характеристик, которые делают его незаменимым в современной войне: максимальный взлётный вес — 12 кг, боеприпас весом до 5 кг, включая осколочно-фугасные, кумулятивно-фугасные и термобарические заряды. Дальность его полёта достигает 70 км, а корпус из полимерных композитных материалов обеспечивает высокую манёвренность и устойчивость в сложных условиях.

Разведывательный дрон ZALA Z-16 выполняет роль «глаз» в связке, обеспечивая передачу данных о целях и окружающей обстановке. Именно благодаря такой симбиозу танки Abrams и другая тяжёлая техника становятся уязвимыми даже на значительном удалении от линии фронта.

Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта и расширение возможностей беспилотных систем, подобных «Ланцету», меняет правила игры на поле боя, позволяя наносить точечные удары с минимальным участием человека.

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