В интернете появились эксклюзивные кадры, демонстрирующие российский FPV-дрон с управлением через оптоволоконный кабель. Устройство, оснащённое кумулятивно-осколочной гранатой ПГ-9, наглядно показало свои возможности в уничтожении бронетехники. Новинка уже успела стать серьезным вызовом для экипажей танков, о чем рассказали операторы беспилотника.

На видео показана конструкция дрона и процесс подготовки его к полету. Управление осуществляется с помощью тончайшей оптоволоконной лески, что делает аппарат устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Оператор с позывным «Душа» объяснил, что такое управление имеет свои особенности: «Леска тонкая, поэтому нельзя резко взлетать или поворачивать, только быстрый прямолинейный полет. Однако это позволяет дрону оставаться полностью незаметным для помех и добиваться своих целей».

Боеприпас дрона представляет собой доработанную гранату ПГ-9 от станкового гранатомета «Копьё». Кумулятивная граната дополнена осколками, что делает её особенно эффективной против тяжелой техники. На кадрах можно увидеть, как дрон уничтожает цели, демонстрируя сочетание маневренности и точности.

Военные эксперты отмечают, что подобные беспилотники способны менять характер современных боевых действий. Их устойчивость к радиоэлектронной борьбе и высокая эффективность делают их ценным оружием в борьбе с бронетехникой, особенно в сложных условиях лесистой местности или городской застройки.