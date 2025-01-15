Глава Минобороны США Ллойд Остин в 2024 году был экстренно госпитализирован, что вызвало множество вопросов и подозрений в политических кругах. Согласно последнему расследованию Пентагона, министр обороны принимал лекарства, которые могли повлиять на его когнитивные функции. Это выяснил независимый инспектор Пентагона, который уточнил, что Остин получил несколько препаратов утром 2 января, что могло повлиять на его способности к принятию решений.

В связи с госпитализацией Остина его полномочия были переданы заместителю Кэтлин Хикс только в 14:22 того же дня, что вызвало дополнительные вопросы относительно управления и оперативности в принятии решений в столь критический момент. Ранее Пентагон утверждал, что лекарства не повлияли на деятельность министра, однако расследование привлекло внимание к этой версии, поставив под сомнение официальные заявления.

Не менее важным стало раскрытие информации о диагнозе Остина. Вскоре после госпитализации стало известно, что он страдает от серьезного онкологического заболевания. Пентагон долгое время не сообщал об этом, что вызвало недовольство как среди политических оппонентов, так и в рядах администрации президента Джо Байдена. Этот эпизод стал еще одним поводом для обсуждений, ведь задержка с информацией о болезни министра усилила критику по поводу недостаточной прозрачности.