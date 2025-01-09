На выставке CES 2025 был представлен уникальный нейрологический браслет Mudra Link, который позволяет управлять устройствами с помощью жестов рук, считывая сигналы мозга. Этот аксессуар, стоимостью 199 долларов, использует технологию считывания нервных импульсов и акселерометры, чтобы превратить руку в своего рода пульт дистанционного управления.

Mudra Link взаимодействует с Android, macOS и Windows, и уже вызвал интерес среди участников выставки. При тестировании устройства с ним удавалось управлять различными приложениями, просто делая незначительные движения пальцев или руки. Например, в одном из демонстрационных случаев пользователь мог управлять виртуальным инструментом, как в игре, просто сжимаем рукой воздух, а в другом – резать фрукты, словно это реальная игра.

Основной интерес вызывает не сам браслет, а его перспективы для будущих носимых устройств, таких как смарт-очки. Компания Wearable Devices, разработчик Mudra Link, уже заявила о партнерстве с TCL для интеграции этого устройства с их смарт-очками, что позволит пользователям управлять гаджетами, не касаясь их напрямую.

Несмотря на относительно высокую цену, браслет Mudra Link может стать важным аксессуаром для тех, кто использует носимую электронику. Возможность управлять устройствами без необходимости прикосновения, с помощью естественных движений руки, открывает новые горизонты для технологий будущего.