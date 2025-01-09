На выставке CES 2025 компания Acer представила два новых игровых ПК: Nitro Blaze 8 и Nitro Blaze 11. Оба устройства оснащены мощными процессорами AMD Ryzen 7 и видеокартами Radeon 780M, но главный акцент был сделан на более крупной модели Nitro Blaze 11. С экраном 11 дюймов и разрешением 2560x1600 пикселей, этот гаджет отличается от Steam Deck не только размером экрана, но и отъемными контроллерами, что напоминает конструкцию Nintendo Switch.

Этот подход может привлечь тех, кто часто страдает от усталости рук при длительных играх, ведь возможность отцепить контроллеры позволяет удобнее располагать руки и отдыхать. Кроме того, Nitro Blaze 11 имеет встроенную подставку, что облегчает использование устройства без необходимости держать его в руках. Для тех, кто не нуждается в такой большой модели, Acer также предложит Nitro Blaze 8 с экраном 8,8 дюйма.

Blaze 11, несмотря на свои размеры, обещает быть мощным и удобным устройством для игр, поддерживая такие функции, как Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Стоимость модели стартует с $1099, а выпуск намечен на второй квартал 2025 года. В отличие от меньшей версии, она также поддерживает фронтальную камеру для видеозвонков и стриминга.

Несмотря на все достоинства Nitro Blaze 11, модель с экраном 8,8 дюйма имеет свои преимущества — она легче и дешевле, а также поддерживает экран с частотой обновления 144 Гц, что важно для любителей динамичных игр. Выбор между двумя моделями будет зависеть от предпочтений игроков и того, какой баланс между производительностью и комфортом они ищут.