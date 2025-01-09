Amazfit представила на CES 2025 свою новую модель смарт-часов Active 2, которая сочетает в себе продвинутые функции флагманов по цене менее $100. Модель предлагает яркий AMOLED экран, продолжительную работу от батареи (до десяти дней) и обширный набор фитнес-режимов. В наличии также сенсор BioTracker 6.0, улучшенные алгоритмы отслеживания сна и сердечного ритма, а также новые спортивные режимы, включая снёсные виды спорта и HYROX Race Mode для автоматического определения упражнений.

Часы доступны в двух версиях: стандартной с алюминиевым корпусом и премиум-модели с сапфировым стеклом и нержавеющей сталью. Ключевое улучшение — экран с яркостью до 2000 нит, что является конкурентом флагманским моделям, таким как Apple Watch 10 и Galaxy Watch 7, но по более доступной цене. Девайс также поддерживает офлайн карты с пошаговой навигацией и персонализированные тренировочные планы через Zepp Coach для бегунов.

Для пользователей активных видов спорта добавлена возможность отслеживания изменений высоты с помощью барометра и новые датчики для лучшего контроля движений, включая акселерометр и гироскоп. Дополнительно поддерживается оплата через Zepp Pay, хотя пока только в Европе. Интересно и сотрудничество с Wild.AI для отслеживания женского здоровья, что добавляет часы в число многофункциональных устройств.

Преимущества модели: высокая яркость экрана, долговечность, поддержка офлайн карт и многофункциональный отслеживающий сенсорный комплект.