Илон Маск, известный своей прямотой, снова оказался в центре внимания после своего комментария по поводу обсуждения возможного присоединения Канады к США. На этот раз он направил свои слова против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его "девочкой" за отказ обсуждать идею о превращении Канады в 51-й штат США, предложенную Дональдом Трампом.

Это заявление вызвало широкий резонанс, усиливая напряженность в отношениях между двумя странами. Канада, в свою очередь, продемонстрировала решительность в защите своего суверенитета, направив значительные средства на укрепление границы с Соединенными Штатами.

Премьер-министр Онтарио, Даг Форд, ответил на американские заявления своим предложением — купить Аляску. Этот ответ может быть воспринят как жест независимости и уверенности в собственных силах со стороны Канады.