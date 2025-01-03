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В США переоснастили УАЗ «Буханку» с двигателем V8 от Chevrolet

УАЗ "Буханка", прозванная теперь "Быстрой буханкой", благодаря американским модификациям, получила мощный двигатель и современное оборудование, превратившись в вездеход нового уровня.
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Американские автоэнтузиасты с канала Fast Lane Truck решили сделать невозможное — превратили российскую классику УАЗ «Буханку» в американский монстр-трак. В результате глобальной переборки, этот скромный символ советского автопрома обрел новую жизнь под именем «Быстрая буханка», оснащённый мотором V8 от Chevrolet Silverado с мощностью 270 лошадиных сил.

Не остановились создатели и на моторе. У «Буханки» теперь четырехступенчатая автоматическая коробка передач GM 4L60E, а кресла вырваны от Toyota Celica GT, чтобы пассажиры могли наслаждаться комфортом по полной программе. Система охлаждения? Пожалуйста, но только от Ford Mustang, чтобы уж наверняка.

За топливную систему теперь отвечает бак от GMC Jimmy, оборудованный насосом повышенной производительности, который можно менять «на лету» благодаря новой конструкции. Что может быть американским больше, чем бесконечные модификации и апгрейды?

Стоимость всех этих изменений? Более 13 тысяч долларов, но кто считает деньги, когда речь идет о создании уникального авто, которое готово сразиться на скорость с любым современным спорткаром? «Быстрая булочка» уже успела стать местной знаменитостью, и, как уверяют её создатели, это только начало.

Так что, любители автопрома и иронии, встречайте новую звезду YouTube — не у каждой «буханки» есть американское сердце и возможность стать объектом зависти!

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