Российское правительство решило создать собственную игровую консоль, чтобы снизить зависимость от западных технологий и ответить на вызовы санкционного давления. Концепция нового устройства с процессором «Эльбрус» находится на стадии разработки, и она уже вызывает обсуждения в игровых кругах. Ожидается, что консоль станет важной частью экономической программы и будет основана на российской операционной системе, такой как Aurora OS или ALT Linux.

Согласно проекту, консоль с чипом «Эльбрус» должна предложить уникальные возможности, отличающие её от существующих игровых гигантов, таких как PlayStation 5 или Xbox Series X. Производительность этих западных консолей — это тот уровень, с которым российское устройство пока не может конкурировать. Тесты на базе процессора «Эльбрус-8СВ», например, показали низкую производительность, едва достигая 30 кадров в секунду на старых играх. Однако проект не ставит цель догнать западных конкурентов по мощности — он сосредоточен на предложении уникального функционала, который ещё предстоит раскрыть.

Одновременно с этим, компания МТС разрабатывает дешевую консоль для облачного гейминга, которая обойдется пользователю менее чем в 50 долларов. Это устройство будет ориентировано на использование с платформой MTS Fog Play, обеспечивая доступ к играм без необходимости в мощном железе.

Конечно, в контексте текущих геополитических реалий российская игровая консоль может оказать сильное влияние на отечественный рынок, предоставив игрокам альтернативу западным брендам. Это амбициозный шаг в сторону технологической независимости, который может привести к дальнейшему укреплению позиций России на рынке цифровых развлечений.