«Калашников» переопределяет возможности военной авиации с новым беспилотным боеприпасом «КУБ-10Э», успешно дебютировавшим в серии испытательных полетов. Этот дрон, созданный для точечного уничтожения небронированной военной техники и элементов противовоздушной обороны, уже доказал свою высокую эффективность, оперативность и универсальность в экстремальных условиях.

«КУБ-10Э» продемонстрировал впечатляющие характеристики: он способен функционировать при температурах от -30°С до +40°С и противостоять порывам ветра до 15 м/с. Высокая крейсерская скорость в 100 км/ч и возможность подняться на высоту до 2500 метров делают его мощным инструментом на поле боя.

Запускаемый с катапульты и управляемый через глобальную навигационную спутниковую систему, дрон показал новаторский подход в дизайне и технологиях, что ставит его на передний край современной беспилотной техники. Признание его преимуществ уже привлекло внимание военных и оборонных аналитиков по всему миру, подчеркивая стремление «Калашникова» не только следовать за мировыми трендами, но и активно их формировать.