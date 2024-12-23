В новом году цены на хостинг в России взлетят. Источником финансового "взрыва" станут новые требования Федеральной службы безопасности, обязывающие хостинг-провайдеры установить системы СОРМ, способные "подглядывать" за данными пользователей. Владельцам сервисов придется выложить от 5 до 10 миллионов рублей за программное обеспечение и "железо", а это непосильная ноша для многих.

Руководители хостинговых компаний, такие как Никита Цаплин из RuVDS и Сергей Рыжков из "Рег.ру", уже готовят клиентов к неминуемому подорожанию услуг, которое может достигнуть до 15%. Эти дополнительные расходы, по их словам, направлены на то, чтобы каждый байт данных прошел проверку на "патриотичность" и безопасность.

Комментируя ситуацию, Сергей Овчинников из "Норси-Транс" вызывает сомнение в правомерности такого резкого повышения цен, утверждая, что начало установки СОРМ еще не должно было повлиять на тарифы. Однако, дополнительное давление создает и налоговая реформа, которая подкрадывается к бизнесу со скоростью зловещего тумана, угрожая поднять налог на прибыль с 20% до 25%.