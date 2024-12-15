Истребитель Су-27, разработанный в СССР, остается эталоном военной авиации даже спустя десятилетия. Первое его испытание прошло в мае 1977 года, а на сегодняшний день этот самолет все еще занимает ключевые позиции в арсенале ВКС России, обеспечивая господство в воздухе.

Су-27 — рекордсмен среди «сушек», с 51 мировым достижением из 70, установленных самолетами марки «Су». Многие из этих рекордов, в том числе по высоте и скороподъемности, до сих пор остаются непревзойденными.

Истребитель стал базой для дальнейших разработок, таких как многоцелевой Су-30, сверхманевренный Су-37, штурмовик Су-34 и универсальный Су-35. Это подтверждает успешность конструкции, построенной из титана и других прочных материалов, без использования композитов.

Боевые возможности Су-27 впечатляют: он может нести до 8000 кг вооружения, включая ракеты воздух-воздух Р-27ЭР1, ракеты воздух-земля Х-29 и корректируемые авиабомбы КАБ-500.