Учёные опасаются, что уничтожение МКС приведёт к выбросу в атмосферу большого количества вредных веществ, которые могут разрушить озоновый слой и нанести серьёзный экологический ущерб.

Учёные предупреждают о возможных экологических последствиях уничтожения Международной космической станции (МКС). Как сообщается, дряхлеющая станция будет сведена с орбиты компанией SpaceX по заказу NASA и утоплена в океане. Однако этот процесс может причинить серьёзный вред окружающей среде, в частности озоновому слою.

При входе МКС в плотные слои атмосферы произойдёт её частичное сгорание. Учёные из США и других стран пришли к выводу, что в результате этого выделится огромное количество вредных химических соединений, включая наночастицы оксида алюминия. Эти вещества способны разрушать озоновый слой, защищающий Землю от вредного ультрафиолетового излучения.

Для сравнения: при сгорании одного спутника типа Starlink, чей вес составляет 250 кг, выделяется около 30 кг наночастиц оксида алюминия. На их распространение в стратосфере уходит до 30 лет. Масса МКС в десятки раз больше, что делает потенциальный ущерб многократно более серьёзным.

Эксперты предупреждают, что подобные выбросы могут усугубить глобальные экологические проблемы. Разрушение озонового слоя грозит увеличением числа заболеваний, вызванных ультрафиолетовым излучением, и негативно повлияет на климат. При этом пока не предложено альтернативных решений, которые бы исключили подобные последствия.

Учитывая масштабы станции, необходимо провести дополнительные исследования и выработать меры для минимизации ущерба. Международное сообщество учёных призывает NASA и SpaceX рассмотреть менее опасные способы ликвидации МКС.