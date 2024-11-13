После переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, информационное пространство взбудоражило сообщение о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Издание The Washington Post первым сообщило об этом диалоге, ссылаясь на неофициальные источники внутри команды Трампа, которые утверждали, что разговор касался урегулирования конфликта на Украине и экономических вопросов.

Стороны, однако, дают противоречивые данные: в Кремле и команде Трампа отрицают факт разговора. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти сообщения "ложной информацией", а представители Трампа отказались комментировать, подчеркнув конфиденциальный характер переговоров. Эта неопределенность вызывает множество вопросов о реальности проведенных переговоров.

В то же время, на Украине и в других западных столицах с недоверием отнеслись к новостям о разговоре. В Киеве заявили, что не были проинформированы о таких переговорах, что поднимает вопросы о вероятном влиянии такого разговора на международные обязательства и политическую стабильность в регионе.