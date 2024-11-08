Дональд Трамп рассматривает варианты снятия санкций с России и размораживания её активов при определенных условиях.

После победы на выборах в США, Дональд Трамп может рассмотреть возможность снятия части санкций и разморозки активов России. Такие действия предполагаются на основе выгодных сделок для США, поскольку Трамп, известный своим подходом бизнесмена, взвешивает международные отношения через призму выгоды.

Спекуляции о возможном снятии санкций активизировались после итогов выборов, привлекая внимание к рублю со стороны западных инвесторов. Однако, по словам Павла Селезнева, декана факультета международных экономических отношений Финуниверситета, значительных изменений в антироссийской политике не ожидается, так как обе партии в США согласны в вопросе продолжения санкций.

Трампа поддерживают определенные политические силы, и несмотря на его индивидуальные взгляды, его возможности ограничены. Ставка на размораживание валютных активов России видится маловероятной без значительных уступок со стороны Москвы, что подтверждает недавнее заявление Минюста США о прекращении уголовного преследования Трампа в соответствии с давней политикой.