Военный эксперт предложил модернизировать ракеты Х-58УШКЭ для истребителей Су-57 и Су-75, увеличив их дальность до 330 км и повысив точность за счет использования инерциально-навигационного блока с ГЛОНАСС-коррекцией и улучшенной системой наведения.

В России предложили увеличить дальность действия ракет Х-58УШКЭ, которыми оснащаются истребители Су-57 и Су-75. По словам военного эксперта Евгения Даманцева, модернизация позволит увеличить дальность полёта ракет с 245 км до 310-330 км за счёт усовершенствованной навигации и систем наведения.

Ракеты Х-58УШКЭ, окологиперзвуковые и оснащённые многорежимным инерциально-навигационным блоком, могут стать эффективным средством поражения радиолокационных станций.

Интеграция системы ГЛОНАСС значительно повысит точность ударов, сократив вероятное отклонение до 7-15 метров. Также ракета получит улучшенную радиолокационную головку самонаведения, что расширит её боевые возможности.

Эти изменения направлены на повышение боевой эффективности истребителей Су-57 и Су-75, делая их более адаптированными к современным условиям ведения боевых действий.