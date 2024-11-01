Chevy объявила, что новый Silverado EV 2025 года будет оснащен функцией Sidewinder, позволяющей управлять всеми четырьмя колесами.

Это дает возможность машине двигаться диагонально, что упрощает маневрирование в тесных пространствах или на сложном рельефе. Функция Sidewinder будет впервые представлена на модели Silverado EV RST и впоследствии станет доступна на моделях 2024 года через обновление в 2025 году.

Подобная функция впервые появилась на Hummer EV под названием CrabWalk. Она получила хорошие отзывы за свою практичность и оригинальность. Теперь Chevrolet решила адаптировать её для своего нового электрического пикапа, что сделает Silverado EV одним из самых технологичных на рынке.

Silverado EV будет доступен в двух вариантах мощности: 760 лошадиных сил в комплектации RST 3SP и 645 лошадиных сил в комплектации RST 2SP. Цены начинаются с $89 395 за модель с увеличенным запасом хода в 390 миль, и до $97 895 за модель с максимальным запасом хода в 460 миль.