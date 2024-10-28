В Москве сократилось время зарядки электромобилей благодаря новым станциям мощностью 150 кВт.

В рамках проекта «Энергия Москвы» установлено около 250 быстрых зарядных станций, что позволило уменьшить время полной зарядки с двух часов до всего получаса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что к 2030 году ожидается увеличение числа электромобилей в столице до 320 тысяч. Чтобы обеспечить потребности растущего парка, планируется расширение сети зарядных станций до 30 тысяч. Новые станции делают Москву ближе к лидерству в использовании экологически чистого транспорта, повышая удобство и скорость зарядки для владельцев электромобилей.



