Фото: Валентин Кунов/ТАСС

Когда мы говорим о первых советских телевизорах, стоит вспомнить: это не было о том, чтобы "развлечь" зрителя. Это был символ прогресса, а в 1930-е прогресс в Советском Союзе был чем-то большим, чем просто комфорт. Это была демонстрация мощи страны, её стремления к будущему. Первый серийный телевизор — Б-2 — появился в 1935 году. На тот момент это был символ новой эры, где обычный человек мог своими глазами увидеть новости и кино, не выходя из дома.

Телевизор или деревянный ящик?

Не будем ходить вокруг да около: Б-2 выглядел не как чудо техники, а как грубый деревянный ящик. Маленькое окошко размером 3 на 4 сантиметра заставляет задуматься: действительно ли это можно было назвать "телевизором"?

На экран смотрели через лупу, словно через микроскоп, пытаясь разглядеть хоть что-то. Сегодня это кажется нелепым, но тогда — настоящим чудом. Само наличие телевизора дома говорило о статусе, о том, что ты стоишь на передовой технического прогресса.

Разработка Б-2 — это интересный сплав западных технологий и советской инженерии. В основе лежал диск Нипкова — немецкое изобретение конца XIX века.

По сути, перед нами механический телевизор, где картинка создавалась при помощи вращающегося диска с отверстиями. Изображение было настолько примитивным, что передавалось всего 30 строк. Представьте себе: даже на тот момент это было смешно мало. Но что было делать? Технологии не стояли на месте, и СССР срочно требовался символ прогресса, чтобы не отстать от западных конкурентов.

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Фото: Runner1616 (CC BY-SA)

Радиоприемник как костыль

Самое парадоксальное в этом телевизоре — это звук. Его попросту не было. Вернее, картинка и звук существовали в двух разных мирах. Чтобы услышать происходящее на экране, телевизор приходилось подключать к радиоприемнику.

Такой подход вызывает недоумение у современного зрителя: как можно было жить с этим? Настраивать и звук, и изображение было целым квестом, который требовал не только терпения, но и навыков. Можно сказать, что Б-2 не просто информировал, но и учил людей бороться с техническими трудностями.

Фото: Runner1616 (CC BY-SA)

Стоимость и доступность: телевизор как роскошь

Теперь о главном. Б-2 стоил 235 рублей — это почти месячная зарплата рабочего. То есть позволить себе телевизор могли далеко не все. К 1940 году было выпущено всего около 3000 таких аппаратов. Получается, что этот деревянный ящик был скорее статусным символом, чем массовым продуктом. Люди покупали не просто устройство для просмотра телепередач — они покупали кусочек будущего, как бы нелепо это не выглядело.

К середине 1940-х механическое телевидение стало атавизмом. Проблемы с качеством изображения и сложности настройки сделали эту технологию бесперспективной. На смену ей пришли телевизоры с электронно-лучевыми трубками, способные передавать картинку с частотой до 400 строк.

Так механическая эра Б-2 ушла в прошлое, оставив место для более современных и качественных устройств. И тут возникает вопрос: было ли это неудачей? Нет, это был необходимый этап — тот самый первый блин комом, без которого невозможен был бы дальнейший прогресс.

Фото: Игорь И. Иванов (CC BY-SA)

Историческое значение

Б-2 был далеким от совершенства, но он навсегда останется в истории. Этот телевизор не только показал, что СССР способен догонять западные технологии, но и стал первым шагом к массовой медиа-культуре в стране. Возможно, именно через такие несовершенные проекты строилась советская идея о том, что будущее уже рядом, его можно пощупать руками, пусть и через деревянную коробку с микроскопическим экраном.

В этом вся суть Б-2: он не идеален, но он был необходим. Потому что без него не было бы того телевидения, к которому мы привыкли.