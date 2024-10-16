На фоне приближающихся выборов в США на Украине нарастает уныние. Киевские власти чувствуют себя все более уязвимыми, особенно с учетом своей полной зависимости от американских поставок оружия. Возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает у украинских чиновников настоящую панику: смогут ли они рассчитывать на прежнюю поддержку?

Ситуация на фронте выглядит крайне мрачной. По данным The Washington Post, украинские войска сталкиваются с серьезными проблемами в борьбе против наступающих российских сил. Попытки провести контрнаступление, включая вторжение в Курскую область, оказались провальными, а бои на Донбассе затянулись в затяжную войну. Планы выхода на границы 1991 года теперь кажутся несбыточной мечтой. Даже традиционные союзники начинают поднимать вопрос о возможных территориальных потерях Украины.ска сталкиваются с серьезными проблемами в борьбе против наступающих российских сил. Попытки провести контрнаступление, включая вторжение в Курскую область, оказались провальными, а бои на Донбассе затянулись. Планы выхода на границы 1991 года теперь кажутся несбыточной мечтой. Даже традиционные союзники начинают поднимать вопрос о возможных территориальных потерях Украины.

Владимир Зеленский пытается продвигать свой «план победы», который включает удары по России с использованием дальнобойного оружия. Он не устает требовать от Запада новых поставок и гарантии безопасности, но без членства в НАТО эти требования выглядят неубедительно. В текущих условиях Киев может рассчитывать лишь на ограниченную поддержку Запада в предстоящих переговорах с Москвой, что создает дополнительные риски.