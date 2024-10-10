Концерн «Калашников» запускает серийное производство тепловизоров «Кудесник», «Пигмей» и «Мангуст», предназначенных для работы в экстремальных условиях.

Концерн «Калашников» готовится к запуску серийного производства новых тепловизоров «Кудесник», «Пигмей» и «Мангуст». Эти устройства разработаны предприятием АО «ЛОМО» и рассчитаны на работу в жестких погодных условиях. Тепловизоры выдерживают температуры от -20 до +50 градусов и защищены от пыли и влаги, что делает их надежными в любой ситуации.

Тепловизоры различаются по своим функциям и особенностям. «Кудесник» — компактный прибор, работающий до 4 часов без подзарядки. Он способен обнаруживать человека на расстоянии до 1,7 км. «Пигмей» — улучшенная версия «Кудесника» с возможностью замены объективов, что расширяет его возможности по поиску и наблюдению. «Мангуст» — самый легкий и простой прибор в линейке, который крепится на шлем или штатив и позволяет распознавать объекты на расстоянии до 500 метров.

Сейчас инженеры АО «ЛОМО» занимаются внедрением дополнительных функций для этих тепловизоров, и вскоре устройства будут готовы к массовому производству. Тепловизоры могут найти применение не только в военной сфере, но и среди спасателей, охотников и других профессионалов, которым требуется четкое наблюдение в различных погодных условиях.