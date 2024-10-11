Украинские военные нашли новый способ спасения от российских дронов: бойцы в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике притворяются мертвыми при виде беспилотников с возможными сбросами боеприпасов. Как сообщают источники ТАСС, эта тактика используется в попытке избежать ударов с воздуха, но далеко не всегда спасает в условиях активных боевых действий.

На кадрах, которые опубликовало агентство, видно, как украинские бойцы стараются замереть на месте, едва заметив российский дрон, летящий над их позициями. Эти видео были сняты российскими военными и демонстрируют, что даже в таких ситуациях дроны продолжают выполнение поставленных задач. Украинские солдаты, выбравшие подобную тактику, пытаются таким образом сбить с толку операторов беспилотников и избежать атак.

Кадры уничтожения украинских военнослужащих под Часовым Яром также были предоставлены пресс-службой Добровольческого штурмового корпуса "Север-V". В ходе операции с применением дронов произошел масштабный взрыв, вызвавший пожар, что еще раз подчеркивает мощь использования беспилотных технологий в современной войне. В этом случае попытки притвориться мертвыми оказались тщетными — беспилотник обнаружил украинские позиции и выполнил задачу по уничтожению противника.

Беспилотные летательные аппараты все чаще становятся ключевым элементом боевых операций. Они не только отслеживают перемещения войск, но и обеспечивают точечные удары, что делает их практически незаменимыми на поле боя. Украинская сторона, столкнувшись с такими угрозами, вынуждена использовать любые способы, чтобы избежать потерь, но, как показывает практика, техника и опыт российских военных не оставляют им шансов на спасение, даже если они решают прикинуться мертвыми.