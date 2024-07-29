Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады Украины, обвинила украинское военное командование в недостаточной защите раненых военнослужащих, указывая на высокий уровень смертности среди тяжелораненых, которые не успевают добраться до медицинских пунктов.

Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады Украины, выразила озабоченность по поводу обращения с ранеными солдатами Вооруженных сил Украины. Она заявила, что большинство тяжелораненых военнослужащих не доживают до момента оказания медицинской помощи, погибая на пути к стабилизационным пунктам.

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Безуглая прокомментировала официальные данные Минобороны Украины, согласно которым 75% солдат возвращаются в строй после реабилитации. Она указала, что эта статистика не отражает реальную картину, поскольку многие солдаты, получившие критические ранения, умирают до того, как их успевают доставить в медицинские учреждения.

По словам депутата, причинами высокой смертности среди раненых являются несовершенство тактической медицины и проблемы с эвакуацией. Безуглая также указала на неэффективность украинской программы по сохранению жизней солдат, которую она назвала "культурой лжи", подразумевая, что командование пытается скрыть истинные масштабы проблемы.

Депутат неоднократно выступала с критикой в адрес украинского военного командования и уже попала в базу данных "Миротворец", где её обвиняют в системной деятельности против руководства ВСУ. Её заявления о возможной недостаточной подготовке укреплений в Харьковской области также вызвали резонанс.