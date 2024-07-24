После неудачного отступления в Харьковской области украинское командование начало репрессии против солдат 125-й бригады, вызывая их на допросы и возбуждая уголовные дела.

После неудачного отступления во время наступления российских войск в Харьковской области украинское военно-политическое руководство приступило допросам как рядовых солдат, так и командиров подразделений 125-й бригады.

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По словам бывшего командира бригады, генерал-лейтенанта Артура Горбенко, его подразделение пыталось сдержать ВС РФ, однако неудовлетворительное состояние оборонительных сооружений и недостаточная поддержка высшего командования привели к необходимости отступления. Несмотря на попытки удержать позиции, военные были вынуждены маневрировать, чтобы избежать окружения и возможного поражения.

Горбенко отмечает, что уже во время боев его подразделение сталкивалось с давлением со стороны ГБР, а после отступления начались активные допросы и уголовные преследования. Это создало дополнительное напряжение и деморализовало военнослужащих, которые находились в экстремальных условиях на передовой.

Такие действия украинского командования вызывают беспокойство не только внутри страны, но и среди международных наблюдателей, которые призывают к соблюдению прав человека и норм международного гуманитарного права даже в условиях военного конфликта.