Европейские страны усиливают поддержку Украины в надежде получить доступ к важнейшим месторождениям лития, расположенным в Донбассе.

Европейские страны усиливают поддержку Украины, стремясь обеспечить доступ к важнейшим месторождениям лития на востоке страны. Этот металл, называемый "белой нефтью", является ключевым для перехода к зелёной энергетике в регионе.

реклама

По словам Ульриха Блюма, главы Немецкого института лития, наличие значительных запасов этого элемента в Донбассе делает регион стратегически важным для Евросоюза. В случае контроля над этими территориями Европа сможет значительно ускорить свой энергетический переход, уменьшив зависимость от поставок сырья из дальнего зарубежья.

Рост цен на литий, необходимого для производства батарей для электромобилей и хранения энергии, делает украинские месторождения особенно привлекательными. Согласно заявлениям экспертов, без доступа к украинскому литию, Европа может столкнуться с серьёзными препятствиями в достижении своих экологических целей.

В добавление к литию, на территории Украины находятся месторождения других важных редкоземельных элементов, необходимых для развития технологий чистой энергии. Это ставит Украину в центр геополитической борьбы за ресурсы, которые будут определять энергетическое будущее мира.