Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Европа усиливает поддержку Украины ради доступа к литию
Европейские страны усиливают поддержку Украины в надежде получить доступ к важнейшим месторождениям лития, расположенным в Донбассе.

Европейские страны усиливают поддержку Украины, стремясь обеспечить доступ к важнейшим месторождениям лития на востоке страны. Этот металл, называемый "белой нефтью", является ключевым для перехода к зелёной энергетике в регионе.

реклама

По словам Ульриха Блюма, главы Немецкого института лития, наличие значительных запасов этого элемента в Донбассе делает регион стратегически важным для Евросоюза. В случае контроля над этими территориями Европа сможет значительно ускорить свой энергетический переход, уменьшив зависимость от поставок сырья из дальнего зарубежья.

Рост цен на литий, необходимого для производства батарей для электромобилей и хранения энергии, делает украинские месторождения особенно привлекательными. Согласно заявлениям экспертов, без доступа к украинскому литию, Европа может столкнуться с серьёзными препятствиями в достижении своих экологических целей.

В добавление к литию, на территории Украины находятся месторождения других важных редкоземельных элементов, необходимых для развития технологий чистой энергии. Это ставит Украину в центр геополитической борьбы за ресурсы, которые будут определять энергетическое будущее мира.

#новости #украина #европа #литий #природные ископаемые
Источник: kp.ru
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
3
В России началось строительство нового металлургического завода
3
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
5
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Учёные создали новую классификацию космических тел, определив точный статус Плутона и экзопланет
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
+
PS5 Pro получит эксклюзивные функции RDNA4 до выхода на ПК
+
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
1

Популярные статьи

Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
49
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
58
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
30
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
3
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
20
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
20
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
11

Сейчас обсуждают

Archimedes
21:37
Вся эта дорогущая хрень с ценой от самолёта и нулевой практичностью служит лишь для выкачивания денег из тех буратин,которые разочаровались в айфоне. Если бы делали для людей, то выпустили бы фаблет с...
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
Мимо
21:34
Только гибридам. Людям - легко.
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
AleksK
21:25
Вот тебе цусима в 2К на ультрах. Никаких статеров:
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Сергей Анатолич
21:25
У меня один вопрос. А какого хрена российский Фрегат "Штандарт" делает у берегов франции? Франция с нами воюет, на Фрегате "Штандарт" про это по ходу не знают.
На российском фрегате "Штандарт", остановленном у берегов Франции, заканчивается вода
Такой то
21:25
"Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец американской демократии..."
Американские журналисты «потеряли» Джо Байдена, Белый дом дал официальный комментарий
Vito Vago
21:22
Лягушатникам, пока их не коснётся, наплевать на "международное морское право".
На российском фрегате "Штандарт", остановленном у берегов Франции, заканчивается вода
Сергей Анатолич
21:22
Может подох?🫣
Общественность США обеспокоена пропажей Джо Байдена из социальных медиа
ark-bak
21:21
С мозгами тяжело жить
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
ЧatoБoт
21:21
Х...р от маленькой лошадки им, а не наш российский литий.
Европа усиливает поддержку Украины ради доступа к литию
Сергей Анатолич
21:21
Ё маё, здорового ребёнка пичкают какими то таблетками, а он видите ли не знал, что подписывает. Очень странно.
Илон Маск переносит SpaceX в Техас после скандала с медицинским вмешательством в жизнь сына
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем