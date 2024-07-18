Татьяна Москалькова обсудила с украинским представителем вопросы, связанные с обменом военнопленными и гуманитарными акциями для воссоединения семей

В процессе обсуждения обмена военнопленными между Россией и Украиной возникают сложности. Об этом рассказала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, в ходе встречи с представителем украинского омбудсмена. Встреча оказалась напряженной, во время нее обсуждались не только прямые обмены пленными, но и другие важные гуманитарные вопросы, например, воссоединение семей.

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По словам Москальковой, несмотря на сложности, последний обмен пленными между странами, произведенный по формуле "95 на 95", показал некоторый прогресс. Однако она подчеркивает, что множество российских военнослужащих по-прежнему находятся в плену. По последней информации, на Украине насчитывается 1348 пленных российских солдат, в то время как в России содержится 6465 пленных украинцев.

Важной частью переговоров также стала тема прозрачности процессов и условий содержания пленных. Москалькова отмечает, что улучшение этих аспектов критически важно для обеспечения соблюдения прав человека и достижения взаимопонимания между странами.