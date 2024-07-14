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Mirakl
Япония вводит законодательное требование о ежедневном смехе для граждан
В Японии введен закон, обязывающий граждан ежедневно смеяться для улучшения здоровья.

Правительство Японии ввело необычное законодательство в префектуре Ямагата, требующее от граждан смеяться минимум один раз в день для поддержания здоровья сердца. Это решение основано на исследованиях Университета Ямагата, доказавших положительное влияние смеха на продолжительность и качество жизни.

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Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Journal of Epidemiology, регулярный смех снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отслеживали здоровье более 17 тысяч человек, которые сообщали о частоте своего смеха. Наблюдения показали, что те, кто смеялся еженедельно, реже страдали от сердечных проблем, в сравнении с теми, кто смеялся реже.

Для поддержки нового закона местные предприятия обязаны создавать условия для смеха в рабочей среде, а каждое восьмое число месяца объявлено официальным Днем смеха.

Нововведение встретило сопротивление со стороны некоторых политических сил и правозащитников, которые считают, что закон ограничивает личные свободы и может дискриминировать людей, не способных смеяться по медицинским показаниям. Критики утверждают, что обязательный смех не должен быть предметом государственного регулирования, подчеркивая важность сохранения личного выбора в вопросах эмоционального проявления.

#новости #япония #здоровье #законы #смех
Источник: vfokuse.mail.ru
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