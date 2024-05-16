Компания Nitecore анонсировала выпуск улучшенной версии своего фонарика M2TC, получившего название M2TC Pro. Новая модель обладает значительно увеличенными показателями светового потока и дальности освещения. Фонарик оснащён USB-перезаряжаемым аккумулятором, что делает его использование более удобным и экономичным.

По сравнению с предыдущей моделью, световой поток M2TC Pro увеличился с 390 до 1,800 люмен, а дальность света — с 168 до 520 метров. Фонарик имеет кнопку на задней панели и может быть установлен таким образом, чтобы освещать помещение, направляя свет на потолок.

Фонарик запускается в режиме максимальной мощности, с возможностью последующего уменьшения до 50 люмен, что особенно полезно в чрезвычайных ситуациях. Время работы устройства составляет 2:15 часа на максимальной мощности и до 28 часов в режиме 50 люмен.

M2TC Pro работает от аккумулятора 18650, который заряжается через USB-C. Аккумулятор нужно извлекать для зарядки, так как сам фонарик не имеет встроенного механизма зарядки. Также возможно использование двух батарей типа CR123A или RCR123A, однако это существенно снижает показатели работы.

Фонарик имеет стандарт защиты IP68, весит 114 граммов и имеет длину около 12 сантиметров. Цена на новый фонарик M2TC Pro пока не объявлена.



