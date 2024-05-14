NVIDIA представила новую архитектуру GPU Blackwell, которая показывает 30% прирост в операциях с двойной точностью, а также значительно ускоряет симуляции и AI-вычисления.

NVIDIA раскрыла подробности своей новой архитектуры Blackwell, которая значительно превосходит предшественника Hopper и традиционные процессоры. Новые GPU обещают прирост на 30% в операциях с двойной точностью (FP64), а также в 30 раз большую скорость в симуляциях и научных задачах и в 18 раз большую скорость по сравнению с обычными CPU.

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Blackwell обещает революцию в таких областях, как квантовые вычисления, разработка лекарств, термоядерная энергия и физические симуляции. На конференции GTC 2024 NVIDIA представила первые данные о Blackwell, а теперь раскрыла еще больше подробностей. Одной из главных целей компании является снижение затрат и энергопотребления при выполнении сложных вычислений. Например, симуляция погодных условий на платформе Blackwell обойдется в 200 раз дешевле и потребует на 300% меньше энергии.

Производительность новой архитектуры впечатляет. Один чип Blackwell B100 обеспечивает около 45 терафлопс в операциях с двойной точностью, что на 30% выше показателей Hopper H100. Два таких чипа в составе GB200 Superchip вместе с процессором Grace предоставляют около 90 терафлопс. Эти показатели делают Blackwell конкурентоспособной с новейшими ускорителями AMD MI300X и MI300A.

Blackwell также демонстрирует значительный прирост в вычислительной гидродинамике (CFD) и других симуляциях. В тестах Cadence SpectreX платформа GB200 работает в 13 раз быстрее, а в задачах CFD — в 22 раза быстрее по сравнению с традиционными CPU.

AI-вычисления также значительно ускоряются. В тестах GPT (1.8 триллиона параметров) GB200 NVL72 обеспечивает в 30 раз большую пропускную способность и в 25 раз выше эффективность энергопотребления. Это делает новую архитектуру отличным выбором для современных суперкомпьютеров.