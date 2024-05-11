Сотни экологических активистов остановили производство на заводе Tesla в Берлине, выражая протест против его расширения из-за угрозы для окружающей среды и местных лесов.

Вчера утром сотни активистов ворвались на территорию Gigafactory компании Tesla в Берлине, что привело к временной остановке производства. Протестующие, выступающие против расширения завода из-за угрозы окружающей среде, заставили руководство компании отправить сотрудников на удаленную работу.

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Протест вызван планами Tesla удвоить площадь завода, что может серьезно повлиять на грунтовые воды и привести к вырубке около 110 гектаров леса. Кроме того, активисты выражают беспокойство по поводу высокого количества несчастных случаев на производстве.

Противостояние между активистами и полицией привело к ряду травм с обеих сторон. Глава "Disrupt Tesla", Оле Беккер, заявил, что акция была направлена на привлечение внимания к экологическому ущербу, который может принести расширение завода в Грюнхайде.

Жители Грюнхайде поддержали акцию протеста, выразив недовольство планами развития завода. В ближайшие дни на территории завода запланированы различные мероприятия, направленные на подготовку к дальнейшим акциям.