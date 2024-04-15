К 2026 году российские ученые разработают революционные стекла для иллюминаторов Российской орбитальной станции, существенно повышая их прочность и оптические характеристики





Ученые из Томского научного центра СО РАН обещают к 2026 году представить миру стекла для иллюминаторов Российской орбитальной станции (РОС), которые не просто выдержат условия космического пространства, но и радикально улучшат визуальные возможности за счет уникальных оптических характеристик.

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Эти иллюминаторы будут оснащены многослойным защитным покрытием, созданным по последнему слову техники. Оно облегчит конструкцию иллюминаторов, снизит их массу и, как следствие, уменьшит расходы на запуск космических кораблей. Использование ионно-плазменного оборудования для нанесения до десяти слоев покрытия не только укрепит стекло, но и обеспечит его устойчивость к микрометеоритам и космическому мусору.

Ключевым моментом является и то, что эти новаторские иллюминаторы, первая партия которых уже поступила в РКК «Энергия», обещают не только защиту от внешних угроз, но и беспрецедентное качество визуализации космического пространства для экипажа. Это станет большим шагом вперед в области космической фотографии и наблюдательной астрономии.

Более того, данная разработка предвещает новую эру в конструкции космических аппаратов, где каждый элемент, вплоть до иллюминатора, способен вносить вклад в общую эффективность миссии. Прочные, легкие и с улучшенными оптическими свойствами иллюминаторы станут залогом безопасности и успешности долгосрочных космических экспедиций.

К 2026 году ожидается запуск в производство стекол для иллюминаторов Российской орбитальной станции, которые обещают принести прорыв в космических технологиях и исследованиях. С их помощью астронавты получат возможность наблюдать за звездами и планетами с невиданной ранее четкостью, открывая новые страницы в книге космических открытий.