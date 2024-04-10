Военнослужащие Иркутского ракетного соединения, входящего в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ВС России, провели командно-штабное учение с использованием подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

В рамках масштабного командно-штабного учения, проведенного Иркутским ракетным соединением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных Сил России, была продемонстрирована высокая боевая готовность и профессионализм военнослужащих. Учения включали переброску подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», задействуя более 3000 человек и около 300 единиц военной техники.

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Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс» является одним из ключевых элементов стратегического ядерного сдерживания России. Он способен совершать марш на расстояние до 100 км, выполнение интенсивных маневров и смены полевых позиций для максимальной непредсказуемости. Важной частью учений стала подготовка к противодействию условным диверсантам и разведчикам, а также вывод спецтехники из зоны условного химического заражения.

Технические характеристики ПГРК «Ярс» впечатляют: ракета имеет три ступени, длину 22,5 метра и массу головной части в 1,3 т, при этом мощность ее боевого блока варьируется от 0,15 до 0,3 Мегатонн в тротиловом эквиваленте. Дальность полета ракеты составляет до 12 тыс. км, что позволяет достигать целей на другом конце мира, используя твердое смесовое топливо для запуска.

Система «Ярс» укрепляет стратегическое положение России на международной арене, обеспечивая сдерживание потенциальных противников благодаря своей мобильности, маскировке и способности к быстрой переброске в любую точку обширной территории страны.