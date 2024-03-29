Российский дрон "Черника-1" представляет собой эффективное боевое средство, способное действовать как ловушка для противника благодаря уникальной функции отложенной детонации заряда, что позволяет поражать цели нестандартным и неожиданным способом.

С 2022 года российская армия активно использует беспилотники нового поколения "Черника-1", оснащенные уникальной функцией отложенной детонации. Эти дроны, спроектированные как "летающие крылья", предназначены для точных операций по поражению живой силы противника.

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Особенность "Черники-1" заключается в способности маскировать заряд, что зачастую вводит в заблуждение неподготовленных бойцов, принимающих устройство за бесполезный трофей.

Способность дрона к отложенной активации заряда после падения или при контакте с противником делает его мощным инструментом психологической и физической войны, позволяя не только поражать цели, но и внедрять элемент неопределенности и страха среди вражеских сил.

"Черника-1" обладает рядом впечатляющих технических характеристик, включая дальность полета до 80 км, высоту полета 1,5 тыс. м и крейсерскую скорость 75 км/ч.



