"Пчёлка" — это новаторская платформа для дронов от российских военных, которая объединяет функционал самолета и квадрокоптера для вертикального взлета и посадки.

В арсенале российской армии заявлено о новом прорыве в технологии дронов — платформе "Пчёлка". Этот гибридный аппарат, сочетающий в себе черты самолета и квадрокоптера, открывает новые горизонты в области беспилотных полетов благодаря своей способности к вертикальному взлету и посадке.

реклама

"Пчёлка" выделяется на фоне прочих БПЛА своей ролью "матери" для целого роя дронов. Эта платформа не просто доставляет беспилотники в зону задания, но и координирует их действия, действуя как мобильный командный пункт в воздухе. С ее помощью, дроны могут действовать синхронно, эффективно распределяя задачи и обмениваясь данными в реальном времени.

Одной из ключевых функций "Пчёлки" является ее способность значительно расширять радиус действия FPV-дронов. Благодаря встроенным ретрансляторам, дроны могут действовать на большем удалении от оператора, что расширяет границы их применения и делает их использование более гибким и эффективным.

Платформа оснащена двигателем внутреннего сгорания, что предполагает преимущества в автономности полетов и продолжительности миссий по сравнению с электрическими аналогами. Вместе с тем, многие детали о "Пчёлке", включая ее технические характеристики и точные возможности, пока держатся в секрете, стимулируя интерес общественности и специалистов к этой разработке.