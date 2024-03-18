На новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве скоро стартует производство сверхпроводниковых квантовых процессоров для суперкомпьютеров, что станет первым таким предприятием в России.

Столичный технический университет имени Баумана станет пионером в области создания квантовых процессоров в России. На его базе планируется открыть производственную линию для изготовления передовых сверхпроводниковых квантовых чипов, предназначенных для суперкомпьютеров нового поколения. Это станет первым таким проектом в стране, реализуемым на пластинах диаметром 100 мм.

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С 2016 года МГТУ им. Баумана сотрудничает с ВНИИА им. Духова в разработке квантовых вычислительных технологий. В рамках этого партнерства была разработана уникальная технология для создания сверхпроводниковых джозефсоновских схем. Эта технология позволяет на одной пластине размещать сотни квантовых чипов, каждый из которых содержит переходы размером всего в несколько десятков нанометров с точностью до суб-нанометра.

Эти инновационные наработки уже нашли отражение в международном научном издании «Scientific Reports», подтвердив высокий уровень российских разработок в сфере квантовых технологий. Проект открывает путь к значительному усилению мощности российских суперкомпьютеров к 2030 году, обещая в десятки раз повысить их производительность при снижении затрат по сравнению с использованием классических технологий.



