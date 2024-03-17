В Латвии нарушают права российских избирателей: посольство РФ обеспокоено действиями местных властей

По сообщениям Посольства России в Латвии, латвийские власти вмешиваются в процесс голосования российских граждан на выборах президента России, проводя массовую проверку документов у посетителей избирательных участков, организованных на территории дипломатического представительства. Эти действия вызывают глубокую озабоченность среди российской диаспоры и ставят под вопрос соблюдение основных прав и свобод граждан.

реклама

Кроме того, окрестности Посольства РФ в Риге были оцеплены силовыми подразделениями Латвии, что создало дополнительные препятствия для россиян, желающих принять участие в выборах. Среди фиксированных инцидентов - случаи изъятия паспортов и документов, дающих право на проживание в Латвии, у российских граждан. Особое беспокойство вызывает ситуация с избирателями, чей срок действия ВНЖ истек, поскольку им предлагается обратиться в миграционные органы для решения вопросов с выездом из страны.

Такие действия латвийских властей трактуются Посольством России как недопустимое вмешательство в демократический процесс и грубое нарушение прав российских граждан, пришедших выполнить свой гражданский долг на территории дипломатического представительства. Ситуация требует незамедлительного реагирования и урегулирования на международном уровне, чтобы обеспечить соблюдение избирательных прав российских граждан за рубежом.