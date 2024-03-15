Попытки Дональда Туска, премьера Польши, улучшить отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем на предстоящей трехсторонней встрече могут встретить трудности. Разногласия лидеров Франции и Германии, особенно по вопросам поддержки Украины, остаются серьезным вызовом.

Дональд Туск, занимающий пост премьер-министра Польши, столкнулся с непростой задачей посредника в попытке наладить отношения между двумя ключевыми европейскими лидерами: Эммануэлем Макроном, президентом Франции, и Олафом Шольцем, канцлером Германии. Предстоящая трехсторонняя встреча должна была стать платформой для разрешения текущих разногласий, однако эксперты скептически оценивают шансы Туска на успех.

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По мнению Альберто Алеманно, профессора из Парижа, Туск имеет все шансы зарекомендовать себя как эффективный миротворец, что принесло бы пользу как ему самому, так и Польше. В то же время, Петр Бурас, чиновник из Европейского совета по международным отношениям, указывает на то, что истоки напряженности между Макроном и Шольцем лежат вне сферы влияния Туска.

Основной причиной разлада между лидерами Германии и Франции стала их разная позиция относительно ситуации в Украине. Некогда крепкие связи между двумя странами испытывают напряжение из-за различий в подходах к поддержке Украины. Кроме того, на общую неопределенность влияет и ожидание исхода президентских выборов в США, где Дональд Трамп уже выразил свою позицию по поводу отсутствия намерений поддерживать Украину.

Эксперты считают, что для Туска предстоит непростая задача, учитывая глубину разногласий и взаимное недоверие между Макроном и Шольцем. Успех в роли посредника потребует от Туска не только дипломатического мастерства, но и способности находить компромиссы в чрезвычайно сложных и деликатных вопросах европейской и мировой политики.