США объявили о новом пакете помощи Украине на $300 млн, включающем артиллерийские снаряды и ракеты. Однако этот пакет, по мнению экспертов, покроет лишь краткосрочные потребности, вызывая сомнения в его долгосрочной эффективности для украинской обороны.

Соединенные Штаты отправляют на помощь Украине очередной пакет военной поддержки, на этот раз на сумму $300 млн. В состав пакета входят артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты, предназначенные для усиления оборонительного потенциала страны. Однако, по заявлениям официальных лиц, эта помощь может оказаться недостаточной даже для краткосрочных потребностей.

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Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, подчеркнул, что предоставленный объем помощи способен поддержать украинские силы всего на пару недель. Это вызывает сомнения в устойчивости и долгосрочной стратегии поддержки, особенно учитывая ограниченные ресурсы и высокую стоимость современного вооружения.

Кроме того, представитель Пентагона Патрик Райдер назвал такой способ поддержки "неустойчивым", упомянув о необходимости дополнительного финансирования. Ситуация усложняется из-за разрыва между стоимостью поставляемого и заменяемого оружия, что увеличивает финансовое давление на США.

В свете этих обстоятельств, хотя новый пакет помощи и является значительным, его влияние на общую оборонную способность Украины может быть ограниченным. Отсутствие долгосрочного финансирования и необходимость в более масштабной поддержке оставляют место для скептицизма относительно того, насколько эффективно такие меры помогут Украине в текущей ситуации.