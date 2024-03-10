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Mirakl
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
Ученые из ПНИПУ разработали новый гель на основе ксантана для повышения эффективности нефтедобычи, предотвращая потери герметичности в скважинах.

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Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили уникальный полимерный гель на базе ксантана, который обещает значительно улучшить процесс добычи нефти за счет повышения герметичности скважин. Ксантан, природный биополимер, традиционно находит применение в промывке скважин для удаления шлама. Теперь же, благодаря работе пермских ученых, он найдет новое важное применение в нефтяной отрасли.

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В процессе эксплуатации нефтяных месторождений особое внимание уделяется добывающим и нагнетательным скважинам. Последние играют ключевую роль в стимулировании нефтеотдачи путем введения воды в пласт, что способствует продвижению нефти к добывающим скважинам. Однако со временем эффективность таких скважин снижается из-за образования трещин в породе, через которые уходит вода, вместо того чтобы выталкивать нефть.

Разработанный гель исключительно эффективен в запечатывании этих трещин и обеспечивает долгосрочную изоляцию, благодаря быстрому формированию гелеобразной структуры, которая препятствует движению воды. По словам Владимира Поплыгина, ведущего научного сотрудника кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, ксантановый гель обладает превосходной вязкостью и не требует от цементировочного оборудования работы с давлением выше нормы.

Данная инновация не только увеличивает производительность скважин, но и сокращает затраты на нефтедобычу, поскольку ксантан является доступным и недорогим материалом. Гель подходит для использования в различных условиях, включая высокоминерализованные воды и экстремальные температуры, что делает его универсальным решением для многих нефтедобывающих регионов.

#новости
Источник: www1.ru
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