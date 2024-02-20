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Новый игровой проектор BenQ X300G 4K теперь доступен в Европе и Австралии

BenQ выпустила на европейский и австралийский рынки новый игровой проектор X300G с 4K разрешением и коротким фокусным расстоянием
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BenQ расширяет границы игрового мира, запуская продажи своего проектора X300G в Европе и Австралии. Этот проектор, созданный специально для геймеров, предлагает изображение в 4K качестве с коротким фокусным расстоянием, что позволяет наслаждаться крупным и четким изображением даже в небольших помещениях. Среди особенностей устройства - предустановленные режимы для игр, встроенные динамики, автоматическая коррекция искажений и моторизованный зум.

Проектор BenQ X300G уже появился в продаже в нескольких странах ЕС, а также в Великобритании и Австралии, предлагая покупателям новый уровень погружения в игровой процесс. Стоимость устройства варьируется от €1799 в Европе до 2299 австралийских долларов. Проектор обладает LED источником света с яркостью до 2000 ANSI люмен и может проецировать изображение шириной до 120 дюймов. Поддержка технологии HDR и широкий цветовой диапазон обеспечивают высокое качество изображения.

Для удобства пользователей BenQ X300G оснащен разнообразными портами подключения, включая HDMI и USB-C, и предлагает низкую задержку ввода, что критически важно для игр с высокой динамикой. Покупатели в США приобретая проектор, получают в подарок видеоигру, расширяя свою коллекцию и обогащая игровой опыт.

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