Спутник PACE отправлен в космос для изучения облаков и океанов Земли, обещая принести новые знания о климате.

Спутник PACE отправился в космос, чтобы изучить тайны облаков и океанов Земли. Хоть и не на ракете Falcon 9, но его миссия обещает принести новые знания о нашей планете. Океаны, покрывающие почти две трети поверхности Земли, играют ключевую роль в поглощении CO2 и производстве кислорода, ведь именно планктон обеспечивает нас половиной кислорода.

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PACE, что расшифровывается как Планктон, Аэрозоли, Облака и Экосистемы, призван ответить на множество вопросов о климате Земли. С помощью новейших инструментов спутник будет исследовать самые мелкие спектральные диапазоны света, что позволит анализировать до 200 отдельных секций светового спектра. Это даст возможность различать виды морской флоры, понять их распределение и образ жизни, а главное – помочь в их защите.

Стоимость инструментов спутника почти достигает $1 миллиарда, включая два поляриметра для наблюдения за аэрозолями. Эти устройства измеряют поляризацию света, что помогает выявить мелкие взвешенные частицы, формирующие облака. Облака, в свою очередь, отражают около 90% солнечного излучения, не давая ему достичь поверхности Земли.

Цель миссии не просто собрать несколько снимков. За 2 дня PACE способен просканировать всю Землю, создавая подробный "фильм" о движении аэрозолей, облаков и планктона нашей планеты. Открытия, сделанные благодаря этому спутнику, будут иметь огромное значение для защиты океанов, понимания их роли в климате и изучения облаков.

Теперь осталось только успешно запустить эту ценную камеру в космос. Запуск на ракете Falcon 9 запланирован на 7 февраля 2024 года.