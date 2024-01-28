Социальная сеть Илона Маска вручила аккаунту, отрицающему Холокост и восхваляющему Гитлера, золотую галочку

Социальная сеть Илона Маска присвоила золотую галочку аккаунту "Defund Israel Now", известному своими антисемитскими и нацистскими взглядами. Этот аккаунт, имеющий свыше 35 000 подписчиков, вероятно платит от 200 до 1000 долларов за привилегию золотого статуса с конца прошлого года. Среди публикаций аккаунта обнаружены речи Гитлера, антисемитские высказывания и взаимодействие с белыми националистами.

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Журналист BBC Шаян Сардаризаде отметил, что аккаунт регулярно размещает материалы с антисемитским содержанием, включая видео с утверждением, что "Гитлер был прав". Политика социальной сети в отношении такого контента остаётся неясной, несмотря на существующие правила, запрещающие символику и идеологию ненависти.

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Илон Маск недавно посетил Польшу и концлагерь Освенцим-Биркенау, где выразил мнение, что социальные сети могли бы помешать Холокосту. Эти высказывания вызвали критику. Также сообщалось о верификации аккаунтов с оскорбительными названиями и размещении контента, связанного с детской порнографией.