Проект, который может изменить наше восприятие времени, воплощается в жизнь благодаря Джеффу Безосу. Он финансирует создание уникальных часов, способных измерять время на протяжении 10 тысяч лет. Эта инициатива призвана стимулировать долгосрочное мышление и осознание перспектив на многие поколения вперед.

Разработка этих часов началась с идеи Дэнни Хиллиса, который задумал создать механизм, отсчитывающий время с необычайно медленной скоростью. Стрелка, показывающая столетия, будет двигаться один раз в 100 лет, а символическая кукушка появится лишь на рубеже каждой тысячи лет.

Местом для установки часов выбрана гора в Западном Техасе. Проект предполагает, что часы будут иметь внушительные размеры, с циферблатами, спроектированными на века. Особое внимание уделено созданию уникального звукового сопровождения, задачу по созданию которого взял на себя композитор Брайан Эно.

Проект вызывает разные мнения. Некоторые видят в нем отвлечение от реальных проблем и проявление элитаризма. Однако его сторонники утверждают, что такие часы могут стать мощным символом, напоминающим о необходимости думать о будущем нашей планеты и человечества.

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Работы по созданию часов начались в 2018 году, а подготовка места старта была запущена еще в 2012 году. Ожидается, что уникальный объект будет привлекать внимание и вызывать интерес на протяжении многих поколений.