В ответ на атаку российских хакеров Microsoft ускорит внедрение новейших систем безопасности





реклама

В связи с недавними хакерскими атаками, проведенными группировкой Midnight Blizzard, Microsoft объявляет об ускоренном внедрении новейших технологий в области безопасности. Это решение последовало за инцидентом 12 января, когда была взломана корпоративная почта компании, выявив уязвимости в устаревших системах безопасности.

По заявлению Microsoft, в результате проведенного анализа обнаружены слабые места в существующих системах. Компания решила активировать новые стандарты безопасности, разработанные в рамках их Инициативы по обеспечению безопасного будущего (Secure Future Initiative – SFI), которые включают в себя инновации в сфере искусственного интеллекта и инженерных решений.

Microsoft подчеркивает, что приоритетом является защита данных клиентов, и поэтому нововведения в области безопасности будут внедрены как можно скорее. Несмотря на возможные риски для текущих бизнес-процессов, компания считает необходимым обновление систем в целях противодействия киберугрозам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В свете растущих вызовов в сфере кибербезопасности, Microsoft призывает другие компании присоединиться к их инициативе и повысить меры безопасности, чтобы защититься от подобных атак. Это изменение подхода к безопасности отражает усиление угроз в цифровом мире и необходимость принятия более строгих мер защиты на всех уровнях.