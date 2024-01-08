Крупные финансовые компании подали измененные формы S-1 в последнем этапе процесса одобрения спотовых ETF на биткоин

Ведущие финансовые компании, включая BlackRock, Ark Invest/21Shares, VanEck и другие, предприняли последний шаг к потенциальному одобрению спотовых ETF на биткоин, подав измененные формы S-1.

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Компания BlackRock установила свою комиссию в размере 0,3%, которая будет еще ниже — 0,2% в течение первого года или до достижения ETF активов в размере $5 миллиардов. VanEck установила одну из самых низких постоянных комиссий среди эмитентов — 0,25%. WisdomTree, в свою очередь, установила комиссию на уровне 0,5%.

Эксперт Bloomberg по ETF Эрик Балчунас прокомментировал ситуацию, отметив, что низкая комиссия BlackRock создаст значительные сложности для конкурентов. Ark/21Shares снизила свою комиссию с 0,8% до 0,25%, чтобы быть более конкурентоспособной, и не будет взимать комиссию в первые шесть месяцев или до достижения ETF активов в размере $1 миллиарда.

Grayscale также подала измененную форму S-3 в рамках своего плана преобразования флагманского биткоин-траста в ETF, снизив свою комиссию с 2% до 1,5%.

Эти действия следуют за предыдущими заявками и, вероятно, являются окончательными версиями форм 19b-4. Новые заявки были поданы от Grayscale Investments, Valkyrie, ARK 21Shares и Invesco. Биржа Cboe BZX также подала формы для VanEck, WisdomTree, Pando Asset AG и Franklin Templeton.

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Теперь решение остается за Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая должна одобрить формы 19b-4 и вступление в силу форм S-1. В случае одобрения, торговля может начаться на следующий день.