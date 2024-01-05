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Члены Совета Безопасности ООН призывают хуситов прекратить нападения на суда
Члены Совета Безопасности ООН призывают хуситов прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе.

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Члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций обратились к хуситам в Йемене с призывом прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе. В ходе первой официальной встречи в 2024 году они заявили, что такие действия являются незаконными и угрожают региональной стабильности, свободе судоходства и глобальному продовольственному снабжению.

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Во время встречи члены Совета потребовали от хуситов освободить захваченный 19 ноября карго-судно "Galaxy Leader", принадлежащее израильской компании и эксплуатируемое Японией, а также его экипаж.

Некоторые члены Совета призвали к действиям для прекращения ракетных и беспилотных атак хуситов. Однако на открытом заседании перед закрытыми консультациями не было принято никаких официальных мер.

Постоянный представитель США при ООН Крис Лу подчеркнул серьезность последствий этих нападений для морской безопасности, международного судоходства и торговли, а также для хрупкой гуманитарной ситуации в Йемене. Он также предупредил, что помощь Йемену может быть прекращена и указал на возможную роль Ирана в поддержке хуситов в нападениях на коммерческие суда.

США и другие страны ранее сформировали морскую группу задач под названием "Операция Страж Радости" для защиты гражданских судов. Перед собранием Совета Безопасности США и 12 других стран сделали совместное заявление, предупреждая, что в случае продолжения нападений хуситы будут нести ответственность за последствия.

Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямазаки также призвал Совет к действиям, но не уточнил, какие шаги следует предпринять. "Япония считает, что Совету Безопасности необходимо предпринять соответствующие шаги для сдерживания дополнительных угроз со стороны хуситов и защиты международного мира и безопасности", - сказал он.

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В свою очередь, Китай подчеркнул важность Красного моря как ключевого маршрута для международной торговли товарами и энергией. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин выразил протест против нападений на гражданские суда и призвал все стороны к конструктивной и ответственной роли в обеспечении безопасности морских путей в Красном море.

#новости
Источник: sputniknews.com
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