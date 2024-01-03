Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил убеждение в том, что Россия играет центральную роль в решении мировых проблем и что без ее участия невозможно решить ключевые международные вопросы

В свежем интервью казахстанской газете "Егемен Казахстан", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости участия России в решении ключевых мировых проблем. Он отметил, что вклад России, как страны с весомым голосом в международной арене и статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, имеет решающее значение для глобальной стабильности и безопасности.

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Токаев также обратил внимание на предстоящие президентские выборы в России, подчеркнув их значимость для международной общественности. По его мнению, результаты этих выборов могут оказать значительное влияние на международную политику и экономику. Он также выразил надежду на продолжение сильных и стабильных отношений между Казахстаном и Россией после выборов.

Президент Казахстана также обсудил текущие геополитические вызовы, включая кризис в Украине и напряженность в отношениях между Западом и Россией. Он выразил мнение, что конструктивный диалог и взаимное уважение интересов всех сторон необходимы для поиска долгосрочных решений таких конфликтов.

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Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликтов и взаимодействует как с Россией, так и с другими ключевыми международными партнерами, чтобы способствовать стабильности и развитию в регионе.