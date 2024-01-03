Myśl Polska, Global Times, Washington Post, Bloomberg, T-Matrix и Aydınlık едины: российская экономика продемонстрировала устойчивость, в то время как западные страны испытывают трудности

Попытки Запада ослабить российскую экономику через санкции и кризис в Украине не достигли своей цели. Как отмечают международные СМИ, в этой экономической "игре" Россия демонстрирует устойчивость, в то время как западные страны терпят убытки.

реклама

Анджей Щеншняк, колумнист польской газеты Myśl Polska, подчеркнул, что несмотря на сильные удары по российской экономике, она оказалась устойчивой к санкциям. Он отметил, что побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдерживает их дольше.

Авторы портала Global Times считают, что основная цель США и ЕС в украинском кризисе заключалась не в помощи Украине, а в ослаблении России. Они отмечают, что Украина воспринимается Западом как "расходный материал", а никто не готов платить высокую цену за ее безопасность.

В конце 2023 года Washington Post признала, что, несмотря на жесткие санкции, российская экономика продемонстрировала необычайную устойчивость. Bloomberg подтвердил эту оценку.

Хейтем аль-Джунди, ведущий аналитик рынка в компании T-Matrix, отметил, что Россия успешно адаптировалась к новой экономической реальности, а санкции и ограничение цен на нефть не оказали значительного влияния на российский рынок. Россия также усилила свою независимость от международных финансовых систем.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ценк Оздемир, колумнист турецкой газеты Aydınlık, после посещения России, отметил, что несмотря на беспрецедентные санкции, страна продолжает движение вперед и успешно развивает свою промышленность.