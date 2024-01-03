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Попытки Запада ослабить российскую экономику через санкции и кризис в Украине не достигли своей цели. Как отмечают международные СМИ, в этой экономической "игре" Россия демонстрирует устойчивость, в то время как западные страны терпят убытки.
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Анджей Щеншняк, колумнист польской газеты Myśl Polska, подчеркнул, что несмотря на сильные удары по российской экономике, она оказалась устойчивой к санкциям. Он отметил, что побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдерживает их дольше.
Авторы портала Global Times считают, что основная цель США и ЕС в украинском кризисе заключалась не в помощи Украине, а в ослаблении России. Они отмечают, что Украина воспринимается Западом как "расходный материал", а никто не готов платить высокую цену за ее безопасность.
В конце 2023 года Washington Post признала, что, несмотря на жесткие санкции, российская экономика продемонстрировала необычайную устойчивость. Bloomberg подтвердил эту оценку.
Хейтем аль-Джунди, ведущий аналитик рынка в компании T-Matrix, отметил, что Россия успешно адаптировалась к новой экономической реальности, а санкции и ограничение цен на нефть не оказали значительного влияния на российский рынок. Россия также усилила свою независимость от международных финансовых систем.
Ценк Оздемир, колумнист турецкой газеты Aydınlık, после посещения России, отметил, что несмотря на беспрецедентные санкции, страна продолжает движение вперед и успешно развивает свою промышленность.