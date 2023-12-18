Визит госсекретаря США по обороне Ллойда Остина в Израиль направлен на обсуждение перехода к следующей фазе военного конфликта в Газе.

Госсекретарь США по обороне Ллойд Остин прибыл в Израиль в понедельник для обсуждения перехода Израиля к следующей фазе военного конфликта в Газе. Ожидается, что встречи Остина с израильскими лидерами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, будут сосредоточены на стратегии Израиля по завершению интенсивных боевых действий в Газе и переходу к более ограниченному конфликту.

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Остин, который ранее выразил поддержку праву Израиля на самооборону после атак ХАМАС 7 октября, также активно высказывался о положении гражданских лиц в Газе, страдающих от израильских ударов. В своей речи он упомянул гражданских как "центр тяжести" в войне Израиля с ХАМАС и предупредил об опасности их радикализации.

В рамках визита ожидается обсуждение планов Израиля по переходу к следующей фазе конфликта. Майкл Эйзенштадт, директор программы военных и безопасных исследований в Институте Вашингтона по ближневосточной политике, отметил, что США и Израиль согласны в необходимости перехода к следующей фазе кампании, но существуют разногласия относительно времени этого перехода.

Конфликт в Газе вызвал озабоченность в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения и предупреждениями гуманитарных организаций о гуманитарной катастрофе. Президент Джо Байден на прошлой неделе заявил, что Израиль рискует потерять международную поддержку из-за "беспорядочных" авиаударов, в результате которых погибают палестинские гражданские лица.

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Остин, который ранее руководил войсками США на Ближнем Востоке и в Ираке, будет использовать свой опыт в обсуждениях с израильскими чиновниками о переходе к следующей фазе военной кампании.